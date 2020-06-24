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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прослезился, беседуя с ветераном на параде Победы в Москве, пишет РИА «Новости».

На кадрах видно, как Лукашенко промокнул глаза платком во время разговора.

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня в Москве. В праздничном шествии поучаствовали больше 14 тысяч военнослужащих. На торжественное мероприятие приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

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