Коронавирус появился в Италии еще в декабре 2019 года: новые выводы ученых

Национальный институт здравоохранения Италии проанализировал сточные воды и пришел к выводу, что коронавирусная инфекция появилась в стране еще в декабре прошлого года. Следы вируса были найдены в образцах, собранных 18 декабря в Турине и Милане, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Результаты исследований могут ничего не говорить о волне заражений, однако могут помочь реконструировать этапы быстро растущей вспышки, которая унесла 35 тыс. жизней. Анализ сточных вод на сегодняшний день – обычная практика. Она позволяет ученым заранее узнавать о появившихся очагах болезни и предупреждать вспышку заболевания. Такой подход позволяет хоть как-то подготовиться, в отличие от обычного тестирования. Сточные воды могут также рассказать о том, как именно штамм приобрел столь большого распространения и когда он вообще появился в Италии. Всего специалисты изучили 40 образцов за октябрь, ноябрь и декабрь. Если осенью ничего найдено не было, то в первый месяц зимы ученые нашли РНК коронавируса в районах Милана и Турина. Если следовать официальным сведениям, то вспышка началась 31 января, хотя вирус был в Италии уже 18 декабря. 22 февраля в стране появились первые жертвы. Последнее время всё чаще начали появляться выводы ученых, что мир столкнулся с коронавирусом значительно раньше. Так, в Китае он появился еще в августе прошлого года, а во Франции – 27 декабря (в парижскую больницу поступил человек с пневмонией, но на самом деле у него был коронавирус). В Испании, согласно последним выводам, вспышка началась еще раньше, нежели в других европейских странах. На протяжении 40 дней вирус заражал людей, и только спустя такой большой срок был определен первый пациент с положительным тестом на Covid-19.