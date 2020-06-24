74 три смерти Алтайский край сохраняет высокую суточную норму заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 74 заболевших коронавирусом, выздоровело 112 пациентов, скончалось трое. По данным оперштаба региона, всего в крае инфицировано 3445 человек, а выписаны по выздоровлению 2369.

Как уточнили краевые власти, на 23 июня в Алтайском крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: в Барнауле – 24 человека, в Ребрихинском районе – восемь, в Рубцовске – семь, в Бийске, Смоленском и Тальменском районах — по шесть, в Новоалтайске – четыре, в Благовещенском районе – три, в Егорьевском, Зональном, Локтевском районах – по два, в Михайловском, Павловском, Первомайском, Шипуновском районах – по одному человеку. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

При этом общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3445 человек, в том числе 356 ребенка до 17 лет включительно. 145 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 2219 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 383 – у больных внебольничной пневмонией, 987 – у заболевших ОРВИ, в 2075 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 64, на аппарате ИВЛ — 20. Всего выздоровело 2369 человек, а за прошедшие сутки — 112 человек (взрослые – 96, дети – 16).

Между тем по свежим данным на 23 июня, скончалось три человека. Один – от COVID-19, еще два – иные причины смерти. За весь период зарегистрирована смерть 58 человек, в том числе 29 случаев от COVID-19, 26 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Отметим, что из числа заболевших 1804 человек – жители Барнаула, 1641 – других территорий Алтайского края. На 23 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 873 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31 114 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 172 414 человек.