В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

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В Калиниграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны, пишет портал Klops.
Позже командующий Балтийским флотом Александр Носатов оценил поведение девушки.
«Особо хочу отметить девушку которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй и даже никто не заметил», — сказал адмирал.
В Калининграде в параде участвовали полторы тысячи военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств, а также боевая техника.
Ранее президент России Владимир Путин перенес парад Победы с 9 мая, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
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