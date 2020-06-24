Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО

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Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО

У розпалі – сезон смачних ягід. Щоправда, цьогоріч вітамінне задоволення коштує чимало.

Раніше ми повідомляли, скільки на ринках Луцька наразі коштують полуниця та черешня. Наразі ж пропонуємо дізнатися ціну «чорного золота» Волині – чорниці, які тільки от-от з’явилася у продажу.

Так, на ринку поблизу готелю «Лучеськ» ціна за ягоди становить 20 гривень за склянку або 100 гривень за літку. На ринку «Північний» та у продавчинь поблизу ТЦ «Гостинець» ціна трохи менша 40 гривень вартує пів літри чорниці, літра, відповідно, — 80 гривень.

Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО

Зауважимо, що чорницю, яку нам вдалося застати сьогодні, 24 червня, на ринках привезли із сіл Тростянець та Мощаниця, що у Ківерцівському районі.

Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО

Натомість жителі Камінь-Каширського району, зокрема села Підбороччя, розповідають, що чорниці у лісі – вдосталь. Щоправда, не всі ягідки вже доспіли, тож поки масово люди чорницю ще не збирають. Переймаються, що через ситуацію з коронавірусом цьогоріч будуть проблеми зі збутом зібраного вітамінного врожаю.

До слова, цьогорічні червневі ціни на чорницю не відрізняються від минулорічних. Покупці, за словами продавців, з радістю купують собі та своїм дітям смачні ягоди.

Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО

Лісової суниці, на жаль, на прилавках ринків на момент нашого візиту не було.

Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО

Олександра МУЛЬКО