Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО

У розпалі – сезон смачних ягід. Щоправда, цьогоріч вітамінне задоволення коштує чимало.

Раніше ми повідомляли, скільки на ринках Луцька наразі коштують полуниця та черешня. Наразі ж пропонуємо дізнатися ціну «чорного золота» Волині – чорниці, які тільки от-от з’явилася у продажу.

Так, на ринку поблизу готелю «Лучеськ» ціна за ягоди становить 20 гривень за склянку або 100 гривень за літку. На ринку «Північний» та у продавчинь поблизу ТЦ «Гостинець» ціна трохи менша 40 гривень вартує пів літри чорниці, літра, відповідно, — 80 гривень.

Зауважимо, що чорницю, яку нам вдалося застати сьогодні, 24 червня, на ринках привезли із сіл Тростянець та Мощаниця, що у Ківерцівському районі.

Натомість жителі Камінь-Каширського району, зокрема села Підбороччя, розповідають, що чорниці у лісі – вдосталь. Щоправда, не всі ягідки вже доспіли, тож поки масово люди чорницю ще не збирають. Переймаються, що через ситуацію з коронавірусом цьогоріч будуть проблеми зі збутом зібраного вітамінного врожаю.

До слова, цьогорічні червневі ціни на чорницю не відрізняються від минулорічних. Покупці, за словами продавців, з радістю купують собі та своїм дітям смачні ягоди.

Лісової суниці, на жаль, на прилавках ринків на момент нашого візиту не було.

Олександра МУЛЬКО