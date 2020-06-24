Минниханов и Метшин открыли Аллею Славы в казанском парке им. Петрова

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин сегодня принял участие в торжественном открытии мемориала «Аллея Славы работников Казанского порохового завода — ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» в парке им. Петрова.

Казанский пороховой завод в военные годы производил важную стратегическую продукцию для фронта. Более 2 тыс. работников ушли на фронт из заводских цехов. За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны предприятие награждено орденом Отечественной войны I степени, а звание «Труженик тыла» получили 5 448 заводчан.

Фото: пресс-служба президента РТ

Особая гордость завода — 8 Героев Советского Союза. В их числе Борис Кузнецов — единственный в Татарстане здравствующий Герой Советского Союза, участник парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Он присутствовал на церемонии открытия мемориала.

Минниханов пообщался с ветеранами, пожелал всем доброго здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: пресс-служба исполкома Казани

Кузнецов рассказал, что мальчишкой поступил на завод, чтобы помогать ковать великую победу. «Мы стояли у станков по 15 часов, мы понимали, что это было необходимо нашему народу, — сказал ветеран. — Мы сделали все, чтобы победить».

Мемориал при поддержке правительства Татарстана и мэрии Казани.