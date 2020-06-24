Обладателем первого «золотого паспорта» Черногории стал россиянин

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Вид на Которский залив в Черногории, 2017 год

Варвара Гертье/РИА «Новости»

Россиянин стал первым обладателем «золотого паспорта» Черногории по программе «Гражданство через инвестиции». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании Henley & Partners.

Гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт после того, как Черногория открыла свои границы после карантина из-за коронавируса. В компании не раскрыли имя гражданина, получившегося «золотой паспорт».

Программа «Гражданство через инвестиции» начала действовать в ноябре 2019 года в Черногории. Для получения паспорта иностранцам необходимо инвестировать в недвижимость страны минимум €250 тыс., а также пожертвовать в госфонд €100 тыс. Всего власти Черногории намерены выдать не более 2 тысяч «золотых паспортов».

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