Парад Победы, прошедший в Москве, можно посмотреть в записи

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Эта победа навсегда осталась в истории как самая грандиозная, заявил он.«Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперёд и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственное высоте», — сказал президент на параде Победы.В ходе выступления, предваряющего марш солдат, Путин выразил благодарность всем тем, кто внес свой вклад в Великую Победу. Он напомнил, что именно на советский народ пришлись основные тяготы борьбы с нацизмом. Советские солдаты уничтожили 75% от общего числа самолетов танков и другой военной техники противника и до конца прошли свой героический праведный жертвенный путь.

Путин отметил, что народы разных стран в войну трудились по законам мужества и единства и, даже отстояв свою землю, они продолжали бороться. Президент призвал не забывать о том, какой вклад советские солдаты внесли в жизнь каждого гражданина России, и пообещал сделать все, чтобы их подвиги не померкли.«Мы склоняем головы перед теми, кто не пришел с войны Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас», — поведал Путин, почтив память погибших минутой молчания.Напомним, что в конце мая Владимир Путин подписал указ о проведении парада и салюта 24 июня. Этот день был объявлен нерабочим. Мероприятие перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.Парад Победы 24 июня 2020 смотреть онлайн в хорошем качестве