Житель Великобритании утверждает, что запечатлел лох-несское чудовище

На прошлой неделе в группе Facebook под названием Anomalous Universe житель Великобритании опубликовал ряд снимков, на которых виден монстр из озера Лох-Несс (Шотландия). Снимки оказались настолько качественными, что их сочли подделкой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.По словам британца, это лично его снимки: он стал свидетелем появления жуткого создания у поверхности озера. На снимках монстр напоминает динозавра (именно так его описывали множество очевидцев). На опубликованных материалах видна пятнистая спина Несси. На некоторых можно наблюдать след, который остался после погружения создания под воду.Важно отметить, что группа Anomalous Universe является закрытой: она основана известным американским ученым Стивом Патриком Кэррингтоном, который занимается изучением криптидов. Следовательно, снимки были опубликованы для закрытого общества, поэтому не доверять их подлинности нет причин. Автор фото дополнительно отметил, что сами снимки были сделаны в сентябре и он по сей день не знает, что сфотографировал. Мужчина стол близ замка Уркварт. Именно это место исследователи давно называют логовом Несси, так как морской динозавр появляется здесь чаще всего.Некоторые люди заметили на фото странные артефакты и следы компьютерной графики. Самые любопытные попросили британца прислать снимки именно из камеры фотоаппарата Sigma SD1 Merrill. Общедоступные снимки и фото из камеры имели разный размер. Британец заявил, что использовал фотошоп для изменения формата снимков (с TIFF в JPG) и сжатия. Но даже якобы на оригиналах были замечены странные метки. Возможно, изображения на самом деле сделаны в «Фотошопе».