Филипп Жильбер готовится к Милан-Сан-Ремо-2020

Филипп Жильбер готовится к борьбе за победу на единственной из пяти классик, входящих в число Монументов велоспорта, ещё ему не покорившейся – на Милан-Сан-Ремо. 37-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal, победитель Льеж-Бастонь-Льеж, Тура Фландрии, Ломбардии, Париж-Рубэ за карьеру принимал участие в Милан-Сан-Ремо 15 раз, из которых дважды финишировал 3-м (в 2008 и 2011 годах).

На этот раз старт на Милан-Сан-Ремо 8 августа, по словам Филиппа Жильбера, будет шагом в неизвестное, о чём по следам видеоконференции написал Het Nieuwsblad.

Филипп Жильбер: «Конечно, хочу одержать победу, но мой сезон больше, чем Милан-Сан-Ремо. Не собираюсь ставить на кон всё ради этой гонки. Одержимости к ней у меня нет. Продолжу жить дальше, даже если не преуспею на ней. В любом случае выиграть Милан-Сан-Ремо трудно, на ней мало шансов.

Августовской жары не боюсь, но из опыта знаю, что летом ветер там сильнее, чем весной. К возобновлению сезона я должен быть в очень хорошей форме. Милан-Сан-Ремо – первая цель, поэтому она не может стать моей первой гонкой. Поэтому я поеду Страде Бьянке 1 августа и Милан-Турин 5 августа.

На Милан-Сан-Ремо ждёт много неизвестного. Для всех непривычно стартовать на этой классике так поздно в сезоне. Сложно говорить об опыте, потому что в этом году такой старт будет новым для всех.

Думаю, у молодых ребят преимущество, они быстрее раскатываются. Но подготовка у всех будет похожей. Всё сводится к тому, что ты делал на тренировках. И всё же Милан-Сан-Ремо – это Милан-Сан-Ремо, которая каждый год разворачивается по одному и тому же сценарию, возможностей атаковать там не так много. Возможно, в этот раз гонка пойдёт ещё быстрее».

Джон Дегенкольб, товарищ Филиппа Жильбера по команде Lotto Soudal, выигрывал Милан-Сан-Ремо в 2015, но в этом году на гонке не стартует: «Милан-Сан-Ремо всегда была важной для меня целью. Немного разочарован, что пропущу её в этом году, но я собираюсь стартовать на Тур де Франс. Необходимо к нему подготовиться. Я из тех гонщиков, кому нужны соревнования, чтобы войти в гоночную форму. Тур Польши (5 – 9 августа) – отличный вариант для подготовки к Тур де Франс. Я решил пропустить Сан-Ремо, хотя мне будет не хватать этой гонки. Но такую цену приходится платить за этот год».