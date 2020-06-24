Салют в Москве в день парада Победы перенесли на час

Салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня, однако не в 10, а в 11 часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Во сколько начнется салют в Москве 24 июня»Обычно праздничный салют начинается в 22:00 мск. Но 24 июня впервые в истории салют начнётся на час позже — в 23:00 мск», — поведали в пресс-службе.

Как отметили представители военного ведомства, в честь праздника в небо будет произведено 10 тысяч салютных выстрелов, также прозвучит 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Площадки распределены так, чтобы полюбоваться зрелищем могли в каждом округе столицы.

Напомним, парад Победы в текущем году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за эпидемиологической ситуации в стране. Парады состоятся в городах-героях и городах, где расположены штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. Принять участие в торжественном шествии на Красной площади пригласили парадные расчёты из зарубежных стран.