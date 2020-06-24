Западные эксперты назвали 9 причин есть больше свеклы

Свекла — продукт, которому в российской традиционной кухне всегда отводилось почетное место. Без этого овоща трудно представить борщ, свекольник, холодник и многие другие блюда. А салат «Селедка под шубой»?! Классика советской эпохи… Блюдо калорийное и не совсем полезное, но ведь такое вкусное!

Невзирая на то, что овощ является ингредиентом многих блюд, в России все равно его как супер-продукт не воспринимали. И только глядя на западные ЗОЖ-веяния, наши люди все же начинают к нему присматриваться. Свекла и в наших широтах начинает входить в состав детокс-коктейлей и смузи.

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Пришло время начать по-новому воспринимать свеклу — не как овощ, привычный корнеплод для борща, а как суперфуд, полезный для здоровья.

Эксперты Veggie.news недавно сделали памятку для нелюбителей свеклы, указав 9 причин для того, чтобы есть ее больше.

Поддерживает здоровье сердца

Свекла является одним из самых богатых источников природных нитратов. Они помогают регулировать кровяное давление (не снижать, не повышать, а именно приводить в норму) и снижать риск связанных с этим осложнений в виде инфаркта и инсульта.

Нитраты также помогают расширить кровеносные сосуды, чтобы облегчить прохождение крови, поддерживая тем самым общее состояние сердца.

Улучшает выносливость в спорте

Спортсмены с целью повышения выносливости во время тренировок и соревнований часто обращаются к свекольному соку. Это, пожалуй, самый полезный напиток перед тренировкой.

Свекла помогает предотвратить усталость и снижает нагрузку на мышцы. Нитраты в свекле также помогают снизить нагрузку на сердце и легкие во время упражнений.

Борется с воспалением

Глубокий красный пигмент свеклы — это то, из чего состоит большая часть его питательной ценности. Свекла является одним из немногих овощей, которые содержат группу биологически активных пигментов, называемых беталаинами. Это антиоксиданты и они помогают бороться с воспалением и защищают клетки от повреждения свободными радикалами.

Поддерживает здоровье кишечника

Овощ богат клетчаткой, а значит, полезен для кишечника. Клетчатка помогает наладить стул, а также препятствует усваиванию слишком большого количества сахара и холестерина. Кроме того, клетчатка также способствует размножению полезных бактериальных сообществ в кишечнике.Уменьшает риск рака

Беталаин, о котором шла речь выше в контексте воспаления, является сильнодействующим средством против рака. В исследованиях на животных ученые выяснили, что свекла ингибирует образование и распространение злокачественных клеток. При этом употребление свеклы животными привело к увеличению иммунных клеток, которые помогали бороться с развитием злокачественной опухоли.

Укрепляет иммунитет

В этом чудо-овоще много стимулирующих иммунитет питательных веществ, таких как цинк, медь и витамины А и С. Таким образом, употребление в пищу свеклы может помочь укрепить иммунные функции и добиться быстрого иммунного ответа в случае угрозы со стороны болезнетворных патогенов.

Афродизиак

Для повышения либидо и стимулирования производства половых гормонов свеклу использовали еще в древние времена. Современным мужчинам также стоило бы использовать этот доступный афродизиак.

Защищает зрение

Свекла богата лютеином и зеаксантином, ответственными за защиту сетчатки от воспаления. Они снижают риск дегенерации желтого пятна, что может привести к слепоте.

Поддерживает здоровье печени

Растительные соединения бетаины помогают печени выводить токсины, шлаки и другие вредные вещества. Беталаин также стимулирует естественный процесс детоксикации, который происходит в печени.

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