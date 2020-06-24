Самолеты окрасили небо над Красной площадью в цвета триколора

Остановить прослушивание
close
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой…
Антон Новодережкин/ТАСС
Самолеты во время проведения парада Победы в Москве окрасили небо в цвета российского флага. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».
Авиация пролетела над Красной площадью 16-ю группами в составе 75 воздушных судов, включая звено истребителей пятого поколения Су-57.
Ранее на Красной площади в Москве завершился парад Победы. Юбилейный парад Победы был перенесен в России с 9 мая на 24 июня в связи с коронавирусом. Всего в сегодняшнем мероприятии поучаствовали 14 тысяч военных.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ
— Путин заявил об обязанности беречь и отстаивать правду о ВОВ
— Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата