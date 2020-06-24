Самолеты окрасили небо над Красной площадью в цвета триколора

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Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой…

Антон Новодережкин/ТАСС

Самолеты во время проведения парада Победы в Москве окрасили небо в цвета российского флага. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

Авиация пролетела над Красной площадью 16-ю группами в составе 75 воздушных судов, включая звено истребителей пятого поколения Су-57.

Ранее на Красной площади в Москве завершился парад Победы. Юбилейный парад Победы был перенесен в России с 9 мая на 24 июня в связи с коронавирусом. Всего в сегодняшнем мероприятии поучаствовали 14 тысяч военных.

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