Три смерті і 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19: Ковельський район – 15, м.Луцьк – 7, Луцький район – 6, Камінь-Каширський район – 6, м.Нововолинськ – 5, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 4, Маневицький район – 4, Старовижівський район – 4, Володимир — Волинський район – 2, Рожищенський район — 2, Турійський район — 2, Шацький район – 2, Любешівський район – 1. За добу одужано 56 осіб. Три випадки хвороби завершилося летально (померли мешканці Шацького, Турійського та Ратнівського районів).

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на 24 червня в області зареєстровано 1955 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 609 осіб. 57 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 382 випадки, в т.ч. 10 летальних;

Луцький район – 147 випадків, в т.ч. 3 летальних;

Ковельський район – 308 випадків, в тому числі 9 летальних;

Ківерцівський район – 248 випадків, в т.ч. 7 летальних;

Володимир-Волинський район – 193 випадки, в т.ч. 3 летальних;

м. Нововолинськ – 106 випадків, в т.ч. 6 летальних;

Іваничівський район – 28 випадків;

Камінь-Каширський район – 124 випадки, в т.ч. 6 летальних;

Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 3 летальних;

Маневицький район – 74 випадки, в тому числі 4 летальних;

Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;

Горохівський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;

Любешівський район – 33 випадки;

Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;

Любомльський район – 29 випадків;

Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;

Шацький район – 18 випадків, в тому числі 1 летальний;

Локачинський район – 12 випадків.

За попередню добу надійшло 62 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 349 осіб, в тому числі за останню добу – 235 осіб.

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