​39 новых случаев COVID-19 обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 310. Всего выздоровели 3 656 человека (+4 за сутки), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперативного штаба РТ, 3 новых случая завозные, 36 — контактные. 6 человек госпитализированы, 33 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 128 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 169 человек.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 26, Зеленодольский район — 3, Кукморский и Пестречинский район — по 2 случая. По одному новому случаю заражения выявили в Атнинском, Буинском, Высокогорском, Кайбицком, Новошешминском и Тетюшском районах.

Заболевшие по возрастным группам: от 18 до 30 лет — 1 человек, от 30 до 50 — 20, от 50 до 60 — 13, от 60 до 70 — 3, от 70 до 80 — 2.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 7 176 случаев заражения коронавирусом, из них 31,6% без симптомов. Нарастающим итогом выявлен 606 881 заболевший в 85 регионах. Выздоровели 368 822 человека, умерли 8 513. Лидеры по приросту новых случаев за сутки: Москва (811), Московская область (507), Ханты-Мансийский АО (323), Санкт-Петербург (218), Нижегородская область (207).