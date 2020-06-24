Борисов рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение

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Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время…
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что Россия возобновит международные авиаперевозки, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка, передает РИА «Новости».
Журналисты спросили у Борисова, когда ожидать открытия международных границ. Вице-премьер не смог называть точных сроков, но отметил: «обстановка будет позволять — и будем открываться».
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
По состоянию на 23 июня, в России выявлено почти 600 тыс. заболевших, 356,4 тыс. выздоровевших и 8,3 тыс. умерших.
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