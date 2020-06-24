Борисов рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время…

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что Россия возобновит международные авиаперевозки, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка, передает РИА «Новости».

Журналисты спросили у Борисова, когда ожидать открытия международных границ. Вице-премьер не смог называть точных сроков, но отметил: «обстановка будет позволять — и будем открываться».

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

По состоянию на 23 июня, в России выявлено почти 600 тыс. заболевших, 356,4 тыс. выздоровевших и 8,3 тыс. умерших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Росавиация направила в кабмин предложения по возобновлению рейсов за рубеж

— Турция ждет ответа России по восстановлению авиасообщения с 15 июля

— Источник: ряд авиакомпаний России возобновит международные полеты с 15 июля

Источник