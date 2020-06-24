Лукашенко после парада в Москве: в столицу родины приехали

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проходя по Красной площади после парада Победы, неожиданно признался, что приехал «в столицу родины», передает РИА «Новости».

Кто-то из зрителей с трибун, увидев Лукашенко, выкрикнул слова благодарности: «спасибо, что приехали». Через несколько секунд белорусский лидер ответил: «в столицу родины приехали!»

Также Лукашенко пожелал россиянам не болеть. «Победим, выстоим, не болейте!» — закончил он.

Стоит отметить, что на парад Лукашенко приехал вместе с сыновьями. Помимо них парад воочию посмотрели лидеры Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и не только.

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