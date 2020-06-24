Индекс потребительского доверия в Турции в июне вырос после ослабления мер по сдерживанию COVID-19

Индекс потребительской уверенности с учетом сезонных колебаний вырос до 62,6 пункта с 59,5 в мае, сообщил Турецкий статистический институт (TurkStat) в понедельник. Доверие в апреле упало до рекордно низкого уровня в 54,9 пункта.

Ожидания относительно занятости в течение следующих 12 месяцев, которые увеличились до 62,1 пункта с 55,3, привели к улучшению настроений среди граждан. По прогнозам института, ожидания домохозяйств в отношении общего экономического положения в стране повысились до 85,5 пункта с 81,8.

Отметим, что Турция в конце мая ослабила частичный карантин населения в крупных городах, хотя некоторые меры всё-таки проводятся время от времени. Правительство стремится восстановить экономику страны после первого случая коронавируса, зафиксированного в стране 11 марта.

Напомним, что любое значение по индексу ниже 100 баллов отражает пессимизм среди респондентов.

Вместе с тем ожидания домовладельцев в отношении их финансов улучшились до 79,9 пункта в июне с 79,2 в мае. По словам института, вероятность накопления сбережений увеличилась до 23,1 с 21,7.