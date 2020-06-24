Россияне выясняют, будет ли амнистия к параду Победы 24 июня

Проведения амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне не рассматривается, заявили в Кремле. Последняя амнистия была на 70-летие Победы. Под нее попали те, кто был осужден впервые за преступления небольшой и средней тяжести на срок не более пяти лет.

Амнистия в 2020 году, последние новости«Таких обсуждений нет», — ответил на вопрос об амнистии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О помиловании обвиняемых в экономических преступлениях обратились к властям бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители деловых объединений.

Ранее около половины россиян (44%) в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, поддержали идею проведения амнистии заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести в связи с 75-летием Победы.

В августе 2019 с предложением объявить амнистию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны выступил Совет по правам человека при Президенте (СПЧ). Одним из вариантов было амнистировать к юбилею Победы бизнесменов-нарушителей.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что нижняя палата не прорабатывала проект постановления и проведение амнистии не планируется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальных предложений объявить амнистию к 75-летию Победы не выдвигалось.