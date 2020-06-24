Путин подписал указ о новой выплате по 10 тысяч рублей на детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате дополнительных денежных средств семьям, в которых есть дети в возрасте до 16 лет. Документ опубликован на сайте Кремля.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей положены за каждого ребенка в возрасте до 16 лет, которые имеют гражданство России. Деньги могут получить как родные родители, так и усыновители, опекуны и попечители. Данную выплату не будут учитывать в составе доходов семей при предоставлении других мер социальной поддержки.

Когда придут выплаты по 10 тысяч рублей и как их получить

Дополнительная выплата семьям с детьми в размере 10 тыс. рублей будет предоставлена к ежемесячному пособию 5 тыс. рублей на малышей до трёх лет или к единовременной выплате 10 тыс. на ребят от трёх до 16 лет. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Деньги начнут выплачивать в июле, уточнили в фонде. Получить их смогут родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 16 лет.

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат пять тысяч и десять тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату, дополнительное единовременное пособие будет перечислено автоматически. Новое заявление подавать не нужно.