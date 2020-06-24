Ники Терпстре понадобится 10-12 недель на восстановление

Ники Терпстра (Niki Terpstra) был выписан из больницы, куда попал после падения на тренировке. 36-летнему нидерландскому велогонщику Total Direct Energie, по прогнозам врача команды, придётся восстанавливаться не менее 10 -12 недель.

За последний год это третье серьёзное падение Ники Терпстры. В 2019 году он упал и получил сотрясение мозга во время Тура Фландрии, где защищал титул победителя. Второе падение произошло на 11-м этапе Тур де Франс-2020, когда Ники Терпстра сломал плечо и выбыл на пять недель.

Ники Терпстра не успеет восстановиться к старту Тур де Франс-2020, но сможет принять участие в классиках, которые пройдут в октябре.

После возвращения из больницы Ники Терпстра поблагодарил болельщиков и переживающих за него людей за добрые пожелания:

«Прошла неделя после неприятного инцидента на тренировке. Благодаря тому, что мне вовремя оказали помощь на месте, а затем в больнице, первые шаги по пути восстановления прошли хорошо. В воскресенье я смог выписаться из больницы и буду восстанавливаться дома.

Благодарю всех за огромное количество слов поддержки, которые я получил. Они мотивируют меня на пути выздоровления».