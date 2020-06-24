Подъемные механизмы для кухонных шкафов: как выбрать?

В настоящее время каждый человек старается оборудовать свое кухонное пространство так, чтобы хозяйке или хозяину было максимально комфортно и удобно пользоваться различными предметами мебели. Ведь кухня – это то место, где все должно быть расположено практически под рукой, в быстрой доступности, а значит, и мебель также должна соответствовать этим параметрами и критериям, чтобы не затормаживать процесс приготовления блюд, а также их подачу. То есть можно сказать, что данное помещение должно быть оснащено максимально полноценно, оборудовано по последнему слову прогресса, чтобы оно отличалось доступностью и удобством в любых ситуациях.

Именно поэтому сейчас все более распространенным вариантом является установка шкафов с подъемными механизмами, которые позволяют открывать дверцы не классическим стандартным способом в ту или иную сторону, а вверх. Это в свою очередь обеспечивает возможность экономить пространство и обеспечить безопасность на территории кухни. Именно такие подъемные механизмы для кухонных шкафов в последнее время действительно актуальны, а значит, необходимо более внимательно подойти к их выбору, чтобы они служили по-настоящему длительный срок. Так что рассмотрим некоторые особенности подбора этих элементов:

— в первую очередь стоит учесть способ открывания, ведь подъемные механизмы могут быть вертикальными, то есть подниматься вверх, в таком положении, в каком они есть, или же иметь поворотный механизм, то есть дверца в этом случае устанавливается параллельно полу, при этом не поднимается, а по большей части откидывается;

— также данный механизм для кухонных шкафов может отличаться и по способу открывания, ведь сейчас очень интересно смотрятся дверцы без дверей, которые будут подниматься за счет нажатия на них, а есть те, которые поднимаются не самостоятельно, а путем использования классической фурнитур, при этом они не автоматизированы, а действуют за счет движения рук;

— при этом очень важно при выборе такого механизма обратить внимание на то, какое имеют они качество, потому что они должны быть изготовлены из прочного металла, а также иметь надежную конструкцию, которая объединяет и крепит все детали в единый узел.