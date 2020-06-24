Названа возможная сумма компенсации за ДТП с Ефремовым

На могиле Сергея Захарова был обнаружен венок от Ефремова на 10-й день после трагического происшествия. Как предмет оказался на могиле, остается непонятным. Маргарита сразу же выкинула его за оградку. Через несколько дней он снова оказался на том же месте.

Михаил Ефремов: последние новости на 24 июняПоявилась и такая информация, что потерпевшая сторона не хочет принимать денежную компенсацию со стороны виновного в ДТП. Александр Добровинский, который стал адвокатом семьи, сделал важное уточнение, что деньги не требуются, требуется справедливость.

Юрист Александр Мальцев пояснил, что размер денежной компенсации может составить не более 3 000 000 рублей. Это максимально возможная сумма, даже при наличии оставшихся иждивенцев. Как правило, размер компенсации составляет от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей. Добровольная сумма устанавливается исключительно в личном порядке. Средняя сумма – несколько миллионов.

Народный артист Николай Цискаридзе решил поддержать своего коллегу. Причиной поддержки стал собственный опыт Николая, ведь ему также пришлось прожить незаслуженную травлю. Об этом артист вспоминает, как о настоящей трагедии.

Несколько лет назад Цискаридзе потерял близких людей. Он не понаслышке знает, что это такое. Усугубляет эту ситуацию то, что это произошло по чужой вине и очень рано, а не в результате естественных событий.

Николай выразил соболезнование всей семье погибшего, добавив, что не желает никому оказаться на подобном месте, и он понимает их злость в адрес Ефремова. Однако сам не может больше смотреть на травлю в адрес виновника ДТП. Михаилу и так придется отвечать по нескольким статьям, его состояние достаточно сложное, поэтому омрачать его не стоит.

Расследование уголовного дела после аварии, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, может закончиться уже спустя 3 недели.

Такую информацию СМИ предоставил адвокат артиста Эльман Пашаев. Пашаев сообщил, что после окончания расследования дела материалы будут переданы сторонам для прочтения.

После этого документы отправят в прокуратуру. Юрист полагает, что в суд дело Ефремова может попасть уже в августе.