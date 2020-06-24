Гидроизоляция для бассейна

Гидроизоляция бассейнов является сложным процессом. Эти работы требуют определенного опыта и профессионализма.

Рабочие этапы нужно выполнять тщательно, не упуская ни одного нюанса. При большом желании, защитить бассейн от разрушений можно и самостоятельно, но делать это не рекомендуется, ведь при малейшей ошибке, реконструкция обойдется куда дороже.

Купить гидроизоляция для бассейна в Алматы можно на сайте neostrim.kz. Вода становится основной причиной коррозии металлов. Если говорить об открытых бассейнах, то здесь не только влага, но и перепады температур играют негативную роль. Учитывая, что в холодный период года эти бассейны не используются по назначению, природные осадки делают свою черную работу.

Изоляция внутри

Внутренний гидробарьер в обустройстве бассейнов кране важен. Работы проводятся в несколько этапов:

очищается дно и стенки;

существующие трещины затирают;

всю внутреннюю поверхность укрывают специальным материалом;

создается гидробарьер с помощью обмазывающих или проникающих смесей.

Изоляция снаружи

На стадии строительства бетон, который используют для бассейна модифицируют, используя предназначенные для этого смеси. Как и для гидроизоляции крыши, о которой можно узнать из neostrim.kz, для бассейнов существует целое разнообразие материалов. Обычно производят комплексные работы с применением самых разнообразных составов.

Этапы работы:

обнажение стенок;

затирка швов и трещин;

очистка поверхности и последующая ее обработка специальными смесями.

Такой способ защиты внешней стороны бассейна является самым простым, но при этом, самым эффективным. Защита внешней конструкции понадобиться только для открытых моделей бассейнов.

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Классификация материалов

Все гидроизоляционные материалы условно разделяются на 2 типа:

Полимерные. Битумные.

К материалам выдвигаются особые требования, которыми они должны обладать:

влагонепроницаемость;

устойчивость к химическим элементам и механическим повреждениям;

устойчивость к температурным скачкам;

отличное сцепление с другими поверхностями;

эластичность.

Самыми распространенными материалами для изоляции бассейна стоит назвать жидкую резину, жидкое стекло и пленку из ПВХ. Практика показывает, что применение составов любого типа существенно увеличивают эксплуатационные качества бассейнов.

Источник: https://www.neostrim.kz/