На Волині горе-злодій заліз в магазин і заснув

53-річний волинянин у стані алкогольного сп’яніння заліз у магазин і заснув там.

Про це пише Волинь-нова.

Житель села Колодеже Горохівського району вибив двері у сільському магазині. Як пізніше показала встановлена на приміщенні камера відеоспостереження, металопластикові двері він вибив разом із коробкою з п’ятого разу.

У магазині ж спершу чоловік посмакував пивом, заглянув у касу, підкріпився ковбасою і заснув на кріслі в магазині.

Пізніше чоловік пояснював правоохоронцям, наче бачив себе ангелом: жалівся до сліз, що двері на нього впали самі, що заглядав у касу тому, що шукав де покласти гроші за випите пиво й з’їдену ковбасу, а в крісло влігся з благородного наміру — сторожувати магазин до світанку, за що, мовляв, господар мав би йому подякувати.

Горохівські поліцейські з’ясовують деталі цієї події.