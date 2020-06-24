Что нас ждет 24 июня: главное за три минуты

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Что нас ждет 24 июня: главное за три минуты

Главные события:

  • в Москве и ряде других городов России пройдет парад Победы — в стране объявлен выходной;
  • в Казани парад Победы без зрителей состоится на площади Свободы — где перекроют движение;
  • Владимир Путин вручит в Кремле государственные премии за 2019 год в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности;
  • Рустам Минниханов откроет Аллею славы в парке Петрова;
  • в Самарской области снимается режим самоизоляции;
  • РЖД восстановят все рейсы «Сапсанов», отмененные из-за пандемии коронавируса.

Не забудьте поздравить:

  • Рустам Нигматуллин, первый заместитель премьер-министра РТ, председатель совета РОГО ДОСААФ РТ;
  • Азат Нигматзянов, первый замруководителя исполкома Казани по вопросам градостроительной политики;
  • Адель Хайруллин, генеральный директор ООО «ГК „Красный Восток“», депутат представительного органа Алькеевского муниципального образования по одномандатному Нижнеалькеевскому округу;
  • Николай Никифоров, экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ, председатель совета директоров ООО «Дигинавис»;
  • Рафаэль Галимов, генеральный директор АО «Кварт»;
  • Николай Базаров, генеральный директор ООО «Елабуга УкупрПласт»;
  • Геннадий Дивавин, председатель совета директоров ОАО «Казанский завод „Электроприбор“».

Еще больше именинников

Главное утром в федеральной прессе:

  • Евросоюз может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ;
  • «Яндекс» и Сбербанк объявили о «разводе»: компании выкупают доли друг друга в совместных проектах.

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • российский туроператор закрылся после 27 лет работы;
  • Путин предложил повысить НДФЛ для богачей — главные тезисы заявления;
  • в Татарстане зафиксирован 13-й случай смерти от коронавируса;
  • Минтимер Шаймиев осмотрел первый полилингвальный комплекс в Казани: он откроется 1 сентября;
  • в России ожидают скорое увеличение средней зарплаты на 10 тыс. рублей;
  • 20 лет со дня легендарного визита Путина на Сабантуй в Казани: как это было?