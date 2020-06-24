Что нас ждет 24 июня: главное за три минуты

Главные события:
- в Москве и ряде других городов России пройдет парад Победы — в стране объявлен выходной;
- в Казани парад Победы без зрителей состоится на площади Свободы — где перекроют движение;
- Владимир Путин вручит в Кремле государственные премии за 2019 год в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности;
- Рустам Минниханов откроет Аллею славы в парке Петрова;
- в Самарской области снимается режим самоизоляции;
- РЖД восстановят все рейсы «Сапсанов», отмененные из-за пандемии коронавируса.
Не забудьте поздравить:
- Рустам Нигматуллин, первый заместитель премьер-министра РТ, председатель совета РОГО ДОСААФ РТ;
- Азат Нигматзянов, первый замруководителя исполкома Казани по вопросам градостроительной политики;
- Адель Хайруллин, генеральный директор ООО «ГК „Красный Восток“», депутат представительного органа Алькеевского муниципального образования по одномандатному Нижнеалькеевскому округу;
- Николай Никифоров, экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ, председатель совета директоров ООО «Дигинавис»;
- Рафаэль Галимов, генеральный директор АО «Кварт»;
- Николай Базаров, генеральный директор ООО «Елабуга УкупрПласт»;
- Геннадий Дивавин, председатель совета директоров ОАО «Казанский завод „Электроприбор“».
Еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- Евросоюз может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ;
- «Яндекс» и Сбербанк объявили о «разводе»: компании выкупают доли друг друга в совместных проектах.
Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):
- российский туроператор закрылся после 27 лет работы;
- Путин предложил повысить НДФЛ для богачей — главные тезисы заявления;
- в Татарстане зафиксирован 13-й случай смерти от коронавируса;
- Минтимер Шаймиев осмотрел первый полилингвальный комплекс в Казани: он откроется 1 сентября;
- в России ожидают скорое увеличение средней зарплаты на 10 тыс. рублей;
- 20 лет со дня легендарного визита Путина на Сабантуй в Казани: как это было?