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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предложил распространить налоговый режим для самозанятых на всю Россию.

«С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых», — сказал Путин.

Также он предложил дать возможность получить статус самозанятого не с 18, а с 16 лет.

По его словам, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза.

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