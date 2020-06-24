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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин предложил распространить налоговый режим для самозанятых на всю Россию.
«С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых», — сказал Путин.
Также он предложил дать возможность получить статус самозанятого не с 18, а с 16 лет.
По его словам, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза.
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