Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

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Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

РИА «Новости»

Украинские радикалы из партии «Национальный корпус» совершили нападение на депутата Рады от президентской партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко. Ицидент произошел в городе Березное, расположенном в Ровенской области Украины, передает телеканал «112 Украина».

Парламентарий заявил, что он приехал в Березное на встречу с местными жителями. Литвиненко рассказал, что во время встречи к его офису подошли члены «Национального корпуса» с краской, яйцами, камнями и «каким-то огнестрельным оружием», после чего он закончил прием и собирался покинуть здание. Однако при выходе из здания протестующие стали провоцировать его и стражей порядка.

«Было нападение на меня, на мою помощницу, на водителя. Есть факты повреждения машины», — сказал Литвиненко.

Как сообщает Национальная полиция по Ровенской области, в результате столкновений были задержаны 15 человек, пострадал один полицейский. По факту хулиганства и нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органов открыты уголовные дела.

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