Выплаты врачам и семьям, помощь больным детям, повышение налогов – главное из обращения Путина

Пандемия разделила время на до и после нее, отметил глава государства.

Президент Владимир Путин 23 июня выступил с видеообращением к гражданам России. Речь главы государства ждали с 15 часов, в итоге она началась на два часа позднее. Путин сообщил о новых мерах поддержки граждан, в частности врачей и тяжело больных детей. Также российский лидер заявил о повышении налоговой ставки (не для всех) со следующего года.

В первой части выступления Путин подвел итоги борьбы с первой волной эпидемии коронавирусной инфекции. Поблагодарив россиян за терпение, он особенно выделил медиков и волонтеров, отметив, что их стало больше в эти непростые для страны дни.

Путин заявил о продлении дополнительных выплат врачам на июль и август, а также выплатить медикам повышенные отпускные.

«Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни», — подчеркнул президент РФ.

Поблагодарил он и глав регионов и городов за ответственность.

«Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь. Если потребуется, всё соберем в кулак. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности», — сказал Путин.

«В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус все еще опасен», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что особенно важно сохранять бдительность до создания вакцины, над созданием которой работают сразу 14 научных центров. Российская система здравоохранения ответила на вызов эпидемии абсолютно адекватно, считает российский лидер.

От вопросов медицины в целом президент перешел к проблеме лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Чтобы усилить финансовую поддержку родителей таких детей, президент предложил повысить налоги.

С 1 января 2021 года налог на доход физических лиц будет повышен с 13% до 15% для тех, у кого доход превышает 5 миллионов рублей в год. по словам Путина, это даст бюджету 60 миллиардов рублей. Глава государства подчеркнул, что эти средства нужно «окрасить» — то есть целевым образом направить именно на лечение детей с орфанными заболеваниями — на закупку лекарств, проведение операций и так далее. При этом другие программы поддержки продолжат действовать, подчеркнул Путин.

Решил президент поддержать и семьи с детьми до 16 лет. Им будет выплачена разовая помощь в 10 тысяч рублей. При этом июльская выплата тем, кто оформил первую, будет произведена автоматически, без подачи новой заявки.

Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе , сообщил Владимир Путин.

В сфере жилищной поддержки населения также приняты меры — президент распорядился распространить действие льготной ипотеки в 6,5% на новое жилье стоимостью с 3 до 6 млн рублей, а в крупнейших городах (Москва, Петербург) — до 12 млн рублей (раньше было 8 млн рублей).

Из других мер следует отметить выделение дополнительных 100 миллиардов рублей на льготное кредитование предприятий (под 2%), пострадавших от COVID-19.

Президент также объявил, что с 1 июля на территории всей страны начнет действовать режим самозанятых. Статус самозанятого можно будет получить не с 18, а с 16 лет.

Кроме того, Путин дал распоряжение по улучшению условий ведения бизнеса в IT-сфере – бессрочно снизить ставку страховых взносов с 14 до 7,6 процента и снизить налог на прибыль с 20 до трех процентов.

Регионам выделят еще 100 миллиардов рублей для компенсации затрат на борьбу с коронавирусной эпидемией (ранее на эти цели было направлено 200 миллиардов рублей). На обновление дорожной сети выделят еще 100 миллиардов рублей — средства направят в те регионы, где быстро и качественно ремонтируют трассы.

В конце выступления президент коснулся темы голосования, которое пройдет в России с 25 июня по 1 июля. «Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат», — подчеркнул Путин.

«Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе. Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать», — заявил российский лидер.