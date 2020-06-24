Водители такси подвергли критике план мэра Стамбула по увеличению числа лицензий

Большинство таксистов города выступают против такого плана.

«В настоящее время таксисты не могут позволить себе даже чай и не в состоянии принести хлеба домой. Им приходится голодать. Работа такси — это не работа муниципалитета», — цитирует Duvar Фахреттина Джана, главу Кооператива водителей такси Стамбула.

Издание отмечает, что муниципалитет Стамбула объявил о планах увеличить количество лицензий на такси в городе, которое остаётся неизменным в течение многих лет. Лицензии являются весьма дорогостоящими, и водители обычно платят владельцам лицензий ежедневную плату за управление своими транспортными средствами.

В связи с высокими налогами на бензин и относительно низкими тарифами на такси, водители такси в Стамбуле работают за относительно низкую заработную плату, что обусловлено ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

«Наш мэр привёл в пример Европу. Он говорит: «Население Парижа составляет 8,5 млн человек, там работают 16 тыс. такси». Но кроме того там насчитывается около 50 млн туристов. Мэр принимает это во внимание? У людей в Париже такая же покупательная способность, как у нас? Всё это необходимо учитывать и проводить научные исследования», — отметил Джан.