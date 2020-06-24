24 июня отмечается несколько церковных праздников

Праздник День Варнавы отмечается 24 июня 2020 года (дата по старому стилю – 11 июня). Посвящается памяти апостола от 70-ти Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского.

Родина святого Варнавы – остров Кипр. Туда его предки переехали из Палестины во время войн. При рождении мальчика назвали Иосифом. Отец с матерью воспитывали в нем любовь к Господу с самых ранних лет. Когда он стал совершеннолетним, родители отдали его в ученики к известному раввину Гамалиилу в Иерусалиме. Вместе с Иосифом там же учил слово Божье Савл – будущий апостол Павел.

Когда в Иерусалим пришел Иисус, Иосиф попросился следовать за ним. Так он стал одним из 70-ти учеников Господа и получил новое имя – Варнава, которое означает «сын утешения».

Всю жизнь апостол проповедовал в разных городах и странах. В Медиолане (современный Милан) Варнава основал епископский престол. Когда вернулся на родину, то построил Кипрскую православную церковь. Он продолжал распространять учение Христа, пока восставшие против него иудеи не забили 76-летнего апостола камнями насмерть. Произошло это приблизительно в 61–62 годах.

Какие церковные праздник сегодня, 24 июня 2020 годаПо церковному календарю 24 июня поминают Святого Варфоломея (Нафанаила) — апостола из числа 12 учеников Христа.

Варфоломей был родом из Каны Галилейской. К Спасителю он пришел с другом своим — апостолом Филиппом. После Сошествия Святого Духа они вместе проповедовали в Малой Азии и Сирии. Их сопровождала сестра Филипа – Мариамна.

В городе Иераполе ученики Спасителя исцелили от слепоты местного жителя Стахия. После этого многие приходили к ним, которые исцелившись принимали крещение.

Правитель, недовольный деятельностью проповедников, велел их казнить. Филипп умер на кресте, а Варфоломей и Мариамна, избежав казни благодаря землетрясению, которое произошло в это время, продолжили проповедь.

Варфоломей, отправившись в Индию, перевел Евангелие от Матфея на местный язык и многих язычников обратил в христианство. Великая Армения стала последним местом его проповеди. В Армении ученик Христа вылечил дочь царя Полимия от беснования, крестил царскую семью и множество народа.

Брат царя Астиаг, недовольный деятельностью апостола, приказал схватить его в городе Альбане (ныне Баку) и распять. Варфоломей и на кресте не прекращал проповедовать, тогда с него содрали кожу, а потом отрубили голову мечом. Произошло это в 71 году.

Также по православному календарю 24 июня чествуют икону Божьей Матери «Достойно есть» или «Милующая».

История древней чудотворной иконы начинается на Святой Горе Афон в конце X века.

На Афоне, недалеко монашеского поселения Карея, жили старец-отшельник с послушником. Однажды старец отправился в храм ко всенощной, а послушник остался читать молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы. Вдруг в келью вошел незнакомый монах и стал молиться вместе с послушником.

Когда настало время петь величание Пресвятой Богородице, послушник запел общепринятую: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим…». В это время монах сказал, что у них Божью Матерь величают по-другому и запел: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего», затем добавил: «Честнейшую Херувим…».

Гость велел записать эту молитву и молиться впредь только так. Письменных принадлежностей в келье не было, тогда гость написал слова молитвы на камне, поверхность которого стала внезапно мягкой, как воск. Затем, назвав себя Гавриилом, стал невидим.

Когда послушник рассказал о произошедшем старцу, тот понял, что гостем был архангел Гавриил.

Весть вскоре дошла до Константинопольского Патриарха, и тот распорядился петь величание Пресвятой Богородице повсеместно так, как велел архангел, а Святой образ, перед которым произошло чудо, перенесли в Успенский собор в Карее и стали почитать как чудотворный.

С тех пор икону, которая сохранила прежнее название – «Милующая», именуется также «Достойно есть». Перед чудотворным образом молятся об исцелении телесных и душевных заболеваний, а также о счастье в браке, об успехе в любых начинаниях и так далее.