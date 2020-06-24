В Новосибирске продолжает действовать самоизоляция

Торгово-развлекательные центры, рестораны, кинотеатры, спортивные клубы и фитнес-центры в Новосибирской области в конце июня по-прежнему не могут работать из-за противоэпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Карантин в Новосибирске, когда закончитсяПравительство региона постепенно снимает ограничения, возобновляется работа все более широкого круга предприятий и сфер экономики. Новосибирская область постепенно выходит из режима самоизоляции. 22 июня, на оперативном совещании, губернатор Андрей Травников сообщил, что на территории региона разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом, независимо от площади торгового зала. А с 24 июня начнут работать музеи и Новосибирский зоопарк, с соблюдением всех санитарных норм.

Глава региона напомнил, что две недели назад принято решение возобновить работу магазинов по продаже непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м., с отдельным входом.

Губернатор отметил, что на территории Новосибирской области продолжает действовать минимально необходимый набор ограничений на массовые мероприятия и скопления людей. По-прежнему обязательно ношение масок в общественных местах, зданиях, торговых точках, в общественном транспорте.

Напомним, что 28 мая в регионе были продлены до 30 июня ограничения работы предприятий и организаций из-за коронавируса, согласно постановления губернатора №88. Постановление главы Новосибирской области предписывает до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, спортивных клубов.