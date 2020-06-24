Российский препарат для лечения COVID-19 закупят в 19 регионах

Медицинские учреждения 19 регионов закупили или объявили о закупке препарата «Авифавир» (МНН фавипиравир). Общая сумма поставок на 23 июня составила 89,7 млн руб. Стоимость упаковки — 22 тыс. руб.

Такая форма закупки обусловлена эпидемией. Поставщики по девяти из 27 аукционов – ООО «Биотэк» и АО «Фармстандарт».

«Биотэк» стал поставщиком для восьми заказчиков, общая сумма поставок — 21 млн руб. «Фармстандарт» — поставщик по самому крупному контракту с Мособлмедсервисом на сумму 41,8 млн руб. Как распределятся остальные закупки, пока не известно.

На рынке есть другие поставщики препарата. Согласно конкурсной документации Мособлмедсервиса, препарат к поставке предлагали ООО «Фармейт», его цена 22 тыс. 970 руб. за упаковку, ООО «Хамаль-Фарм», его цена 22 тыс. 850 руб. У «Биотэка» и «Фармстандарта» одинаковая стоимость – 22 тыс. руб. за упаковку.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что препарат Авифавир будет выдаваться бесплатно для граждан России по программе ОМС. Он также отметил, что наблюдается спрос на этот препарат, поэтому препарат будут поставлять во все регионы России. Поступили запросы на поставки лекарства из более чем 10 стран.

«Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», — заявил Кирилл Дмитроиев.

«Фавипиравир» доказал свою эффективностьКировская область стала одним из первых регионов, куда был направлен новый лекарственный препарат с прямым противовирусным действием для лечения коронавирусной инфекции.

– «Авифавир» поступил в регион 11 июня. Нашей основной задачей было обеспечить этим препаратом всех, кто в нем нуждается. Поэтому в тот же день мы начали его применять при лечении пациентов инфекционных госпиталей, – сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. – На сегодняшний день препарат получили уже более 300 пациентов. Из их числа порядка 80 человек имеют дважды отрицательный результат на COVID-19 и выписаны из инфекционных госпиталей.

Как рассказала заместитель главного врача Кировской инфекционной клинической больницы Ольга Ежова, препарат «Авифавир» используется только в условиях стационара по решению врачебной комиссии. В амбулаторной практике лекарство не применяется.

Он назначается пациентам со средней степенью тяжести заболевания, а также тяжелым пациентам, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии. При этом учитываются как показания для применения, так и имеющиеся противопоказания. За период, который препарат применяется в инфекционных госпиталях региона, специалисты отмечают хорошую переносимость лекарства.

– В клинической практике нашего госпиталя есть случай, когда назначение фавипиравира и оказание медицинской помощи спасло жизнь пациенту. Молодой пациент с тяжелой формой течения коноравирусной инфекции на момент начала терапии находился в отделение реанимации. Сегодня он уже выписан из стационара, – рассказала заместитель главного врача Кировской инфекционной клинической больницы Ольга Ежова.

По словам специалиста, принцип действия препарата, основанный на блокировке и дальнейшей гибели вируса, также способствует снижению риска развития осложнений при течении заболевания, например, таких как пневмония, что в свою очередь ускоряет выздоровление и сокращает время пребывания пациента в стационаре.

Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, препарат «Авифавир» имеется в инфекционных госпиталях в достаточном количестве.

– Заявка региона на 1 500 упаковок препарата выполнена в полном объеме. Вторая партия «Авифавира» была доставлена в инфекционные госпитали Кирова на прошлой неделе. И на сегодняшний день все пациенты, которым показан препарат, его получают, – подчеркнул Андрей Черняев.

Инструкция по применению

Применяют при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства не эффективны или недостаточно эффективны).

Противопоказания

Не применяется:

— при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;

— при беременности или подозрении на беременность;

— детям.

С осторожностью:

— при подагре, в т.ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);

— при нарушении функции печени.