Появились сведения о быстром выздоровлении Заворотнюк

Известная российская актриса кино, театра Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе. В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что звезда комедийного телесериала «Моя прекрасная няня» резко пошла на поправку.Анастасия Заворотнюк: последние новости 24.06.2020Вопреки тому, что Анастасии Заворотнюк практически год назад поставили ужасающий диагноз – рак головного мозга, судя по всему, знаменитости удалось «исцелиться». Более того, в Сети появилась информация, что в ближайшем будущем заслуженная артистка России планирует вернуться к работе.Отметим, что в начале июня 2020 года профессор Петр Чумаков, заведующий лабораториями Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, сообщил, что появилась современная методика излечения от онкологии. По словам специалиста, были отдельно выделены вирусы, которые борются с раком головного мозга.Вместе с тем профессор добавил, что к звезде телесериала «Моя прекрасная няня» такая методика не применялась, так как Заворотнюк находится в этапе ремиссии.

Кроме того, инсайдер, общаясь с журналистами, поспешил порадовать преданных поклонников творчества Анастасии. По его словам, Заворотнюк стремительно идет на поправку и уже даже строит планы на ближайшее будущее. Оказывается, что актриса хочет вернуться в кино.«Скоро вы увидите ее в кино и на сцене», — с уверенностью поведал осведомленный источник.

Что случилось с Заворотнюк: история болезни

В августе 2019 года в СМИ пестрели заголовками о глиобластоме у Анастасии и ее критическом состоянии. Семья не выходила на связь и не давала никаких комментариев, а лишь не отходила от актрисы, борясь за ее жизнь.Анастасии сделали трепанацию черепа в Германии. Там актриса находилась вместе со своей мамой Валентиной Борисовной. Уже в Москве девушке стало хуже: постоянные головные боли и слабость. Соседи несколько раз замечали возле ее дома скорую, а на лицах родственников слезы. В сентябре Заворотнюк доставили в больницу. Для конспирации Анастасия лежала в больнице под чужим именем, а ее палату взяли под охрану.В СМИ каждый день появлялись новые заголовки о состоянии актрисы: реанимация, кома, паралич, она безнадежна и в тяжелом состоянии. Некоторые даже были готовы продать снимки больной Анастасии за кругленькую сумму. Близкие актрисы решили не реагировать на подобные выпады.