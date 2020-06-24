24 июня в прямом эфире пройдет парад Победы

В этом году в связи с пандемией коронавируса в День Победы 9 мая на Красной площади состоялся лишь воздушный парад. Полноценный военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня 2020 года. Для подготовки к событию уже проведено семь тренировок в подмосковном Алабине и две – на Красной площади, а позже состоялась генеральная репетиция.Во сколько начало парада Победы 24 июня 2020Парад Победы 24 июня 2020 года в Москве продлится около полутора часов. Шествие на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени.

Где смотреть парад 24 июня, по каким каналам прямая трансляция

Лучше всего в этом году наблюдать за торжеством по телевизору в прямом эфире. Трансляцию будут вести несколько каналов:

Первый канал;

«Россия 1»;

НТВ;

Пятый канал;

ОТР;

«ТВ-Центр;

РЕН-ТВ;

«Звезда»;

«Мир».

Начало – в 10:00 по московскому времени. На показ парада каналы заложили от 50 минут до полутора часов.

Особенности парада Победы 24 июня 2020

Парад 2020 года будет отличаться от предыдущих. Его сделают похожим на парад победителей, который прошел 75 лет назад.Начнется церемония с исполнения «Юбилейного встречного марша». Именно он звучал на Красной площади 24 июня 1945 года. Часть военнослужащих пройдет в форме времен Великой Отечественной войны.Участников исторических парадных расчетов вооружат стрелковым оружием, которое использовалось на фронтах. Среди них винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС), а солдаты в форме саперов прошествуют по площади с миноискателями.По площади пронесут штандарты фронтов и знамена армий и полков, которые наиболее отличились в сражениях. Также пройдет боевая техника, которая участвовала в Великой Отечественной войне.Но это еще не все особенности. Во время парада 24 июня в Москве впервые покажут новейшее вооружение, которого еще никто не видел.

Во сколько салют

Согласно указу президента, он начнется 24 июня 2020 года в 22:00 (по московскому времени). В это время будет дан артиллерийский салют – аналогичный тому, который был в этот день 75 лет назад.