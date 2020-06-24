Волинські громади візьмуть участь у міжнародному проєкті

Півтора десятка волинських громад стали учасниками міжнародного проєкту, який співфінансується Європейським Союзом.

Про це йдеться на сайті Поромівської ОТГ.

Так, Поромівська ОТГ разом з 14-ма іншими волинськими громадами візьмуть участь проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області».

Проєкт співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми Tранскордонного Cпівробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Зокрема, участь у конкурсі візьмуть Устилузька (Володимир-Волинський район), Поромівська, Павлівська, Литовезька, Іваничівська (Іваничівський район), Любомльська, Рівненська (Любомльський район), Шацька громади.