В Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число умерших из-за этой инфекции достигло 3 657.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 7 425 случаев заражения коронавирусом, из них 32,7% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 599 705 заболевших в 84 регионах. Выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 081), Московская область (504), Ханты-Мансийский АО (319), Челябинская область (258), Санкт-Петербург (220), Нижегородская область (216).