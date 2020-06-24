В московской квартире обнаружены пятеро новорождённых

Младенцы находятся в больнице их жизни ничего не угрожает.

Загадочный инцидент произошёл 23 июня на Аргуновской улице в Москве (Останкинский район). Медицинские работники приехавшие по адресу из базы для проверки новорожденного младенца в квартиру на северо-востоке Москвы обнаружили в квартире пятерых младенцев. Возраст найденных в московской квартире беспризорных малышей разного возраста: пять дней, три месяца, один год и два года

Вместе с ними в квартире находились две женщины: кто они — пока неизвестно. Все документы на детей — на китайском языке.

Уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская сообщила: «Сейчас их жизни ничто не угрожает, они находятся в одной из больниц города. В квартире продолжают работать сотрудники полиции. Изучаются детали произошедшего»

СК возбудил уголовное дело.

По данным источника LifeShot, это дети суррогатных матерей. Будущие родители из-за закрытых границ якобы не смогли прилететь за ними из Китая.

Напомним, что в феврале 2020 года сотрудник станции метро «Парк Победы» нашел брошенного младенца. В том же месяце в Тюмени умершего ребенка выбросили на помойку.

А в марте 2019 года жительница Рязани во время пьянки родила ребенка в туалете и отнесла его на свалку.

О том, что алкоголь и дети несовместимы говорит и случай на Камчатке в июне 2020 года — мать оставила двоих четырехмесячных детей на 4 дня, уйдя в загул. Один из малышей умер.