Число иностранных туристов в Турции в мае сократилось на 99%

Согласно данным Министерства туризма, опубликованным в понедельник, количество посетителей сократилось до 29 тыс. 812 за месяц. Снижение означает, что число прибывших за первые пять месяцев года сократилось на 66% до 4,3 млн. Уменьшение в мае было таким же, как и в апреле, когда страну посетили лишь 24 тыс. 238 человек.

Отметим, что Турция стремится привлечь туристов в страну после снятия ограничений в крупных городах и запрета на поездки в начале июня. Власти страны ведут переговоры со множеством стран, в том числе с европейскими государствами, на долю которых приходится большинство посетителей, чтобы отменить предостережения о поездках и быстро восстановить туристический сектор.

Наибольшее количество посетителей прибыло в северо-западный пограничный регион Эдирне (59% от общего числа), Артвин, Килис на границе с Сирией и Самсун на севере, направления, которые обычно не являются основными. Данная модель предполагает, что большинство визитов в страну связаны с торговой деятельностью.

Подчеркнём, что число туристов в Турции увеличилось на 16% в годовом исчислении в январе и на 3,8% в феврале, а затем снизилось на 68% в марте, когда правительство сообщило о первом случае заболевания COVID-19.

Кроме того, доход от туризма вырос до рекордных 34,9 млрд долларов в прошлом году, когда Турция привлекла 45,1 млн посетителей.

Между тем этим летом Турция столкнулась с жесткой конкуренцией за туристов из средиземноморских стран, таких как Греция, Кипр и Италия, куда европейцы начинают возвращаться после отмены запретов на поездки.