В Новосибирске митинг против поправок в Конституцию пройдет в день голосования

Митинг против поправок в Конституцию РФ собираются 1 июля провести в Новосибирске, пишет НДН.инфо.

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.

http://altkprf.ru/

Новосибирские активисты 18 июня направили в мэрию уведомление о том, что собираются провести митинг 1 июля в день проведения голосования по поправкам.

Целью мероприятия заявили «формирование общественного мнения против коррупции, власти олигархов и антинародных законов».

Акцию захотели провести у фонтана в Первомайском сквере с 18:00 до 21:00. Число участников — до тысячи человек.

Мэрия дала активистам положительный ответ, предложив лишь другую площадку — сквер у театра «Глобус».

Напомним, в середине марта власти Новосибирска запретили митинг против поправок в Конституцию.

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