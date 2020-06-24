Варран Баргиль планирует дебютировать на Париж-Рубэ

Варран Баргиль (Warren Barguil) планирует впервые в карьере принять участие в Париж-Рубэ. 28-летний французский гонщик команды Arkéa Samsic хочет воспользоваться уникальным шансом, что классика – Монумент велоспорта пройдёт не весной, а 25 октября.

За свою карьеру Варран Баргиль из классик Монументов принимал участие в Ломбардии и Льеж-Бастонь-Льеж, где лучше результаты показал в 2016 году, заняв 6-е место на Льеж и 8-е на Ломбардии. Он уже пробовал себя на брусчатке Рубэ во время этапа Тур де Франс-2018, на котором занял тогда 15-е место. О своём желании стартовать на Париж-Рубэ Варран Баргиль рассказал в интервью Le Télégramme.

Варран Баргиль: «Да, мне очень хочется попробовать проехать Париж-Рубэ. Я хорошо чувствую себя на брусчатке, и представлял, что попытаюсь в конце карьеры. Но теперь представилась идеальная возможность. Париж-Рубэ – легендарная гонка. Я собираюсь проехать Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс, а потом через две недели Париж-Рубэ».

В этом году Варран Баргиль также планирует дебютировать на ещё одной классике, входящей в список Монументов велоспорта – Милан-Сан-Ремо, где будет помогать товарищу по команде Насэру Буанни.

«Поеду, чтобы помочь Насэру, надеюсь удержаться до финала. Дистанцию в 300 км я иногда проезжаю на тренировке. Взрывные и выносливые ребята хорошо выступают на Милан-Сан-Ремо».

Вместе с Наиро Кинтаной Варран Баргиль стартует на Тур де Франс-2020:

«Если Наиро стартует на Тур де Франс в той же форме, в которой был в начале сезона, то естественно я буду ему помогать. Без всяких задний мыслей буду в его распоряжении. Не каждый день случается быть товарищем по команде того, кто стоял на подиуме Тур де Франс. Не собираюсь горевать по этому поводу, потому что не возражаю работать на него. Когда меня благодарят, то в будущем получу такую же помощь. Нет проблем.

В прошлом году я хорошо шёл в генеральной классификации, поэтому старался слишком не рисковать. На этот раз мы с Наиро сможем объединить силы.

Лично я предпочёл бы выиграть этап, чем финишировать пятым на Тур де Франс. Если Наиро поднимется в Париже на подиум, а я одержу победу на этапе, мой Тур можно будет назвать более чем успешным».