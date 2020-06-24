А кто поймет турбизнес Республики Алтай опасается передела рынка пользу других регионов

Владельцы туристических объектов и другие представители туриндустрии в Республике Алтай просят власти разрешить им работать с 26 июня, хотя на минувшей неделе ограничения продлили до 2 июля. Предприниматели направили обращение в правительство, в котором отмечают, что нелегальный бизнес продолжает действовать, принимая туристов, в то время как официальные организации, которые могли бы работать, соблюдая все меры предосторожности, близятся к банкротству из-за месяцев вынужденного простоя. Документ подписали несколько десятков представителей отрасли, которые в том числе опасаются, что ситуация создана искусственно, чтобы расчистить нишу для предпринимателей из других регионов.

Свои чаяния представители республиканской туриндустрии изложили в коллективном обращении к главе Республики Алтай Олегу Хорохордину, текст которого на своей странице в Facebook приводит Сергей Зяблицкий. Письмо было подписано председателем Ассоциации туроператоров региона Татьяной Зяблицкой «по поручению 43 членов НКО «Ассоциация туристских организаций Республики Алтай», а также туристских предприятий и гостиниц». Авторы письма просят главу региона разрешить им работать уже с 26 июня, вопреки тому, что работа туробъектов была запрещена до 2 июля.

Из обращения представителей туриндустрии Республики Алтай: — Из-за трех месяцев простоя предприятий и необходимости соблюдать юридические и финансовые обязательства компании близки к банкротству. Вами вновь продлены ограничения по нашей деятельности. В связи с царящей в республике вседозволенностью в сфере предупреждения инфекции COVID-19 и, следовательно, ростом количества больных в Кош-Агачском районе и городе Горно-Алтайске это, видимо, будет бесконечно. Помощи ждать не от кого. Ассоциация получила письмо от министерства природных ресурсов, экологии и туризма с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым мерам, а нас кто поймет?!

Они отмечают, что действующих мер поддержки предприятий туристической отрасли явно недостаточно, по некоторым платежам бизнесмены оказались никак не защищены, и по их долгам уже начисляют неустойку. При этом в Ассоциации считают вынужденный простой предприятий нецелесообразным. По их сведениям, туристические услуги в РА сейчас оказываются нелегалами, а некоторые туристы просто приезжают «дикарями». Это действительно находит подтверждение в соцсетях, где люди постят фотографии с «дикого» отдыха на Алтае.

Такой неконтролируемый поток туристов, по мнению представителей турбизнеса, ухудшает ситуацию с распространением коронавируса, в то время как они могли бы оказывать свои услуги, соблюдая все требования Роспотребнадзора. «Нам обидно и непонятно, чем наш бизнес более опасен, чем деятельность продуктовых магазинов, магазинов по продаже строительных и промышленных товаров и других отраслей, при том, что требования к нам более жесткие (мы готовы к их выполнению). Турсезон в Республике Алтай очень короток, в конце августа он закончится, и практически вся отрасль туризма, которой мы гордились и развивали, фактически прекратит свое существование. Извините, но порой приходят мысли о том, не готовится ли туристское поле для вытеснения местных предпринимателей и приглашения новых игроков из других регионов России», — делятся своими опасениями предприниматели. Они просят Хорохордина позволить им работать, отмечая, что им важен каждый день. При этом нельзя сказать точно, было ли обращение направлено главе региона на момент подготовки материала.

Напомним, что возмущенное положением вещей туристическое сообщество Республики Алтай в начале июня планировало провести большой митинг у стелы на въезде в регион с целью привлечь к проблемам отрасли внимание властей. Однако после беседы с представителями правоохранительных органов свернули свою протестную деятельность.