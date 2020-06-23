Захарова ответила на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Дипломат ответила словами российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которыми тот ранее осадил сотрудниц грузинских телеканалов за неподобающее поведение.

«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», — сказала Захарова.

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