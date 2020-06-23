Twitter пометил пост Трампа о протестах как содержащий «угрозу насилия»

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В социальной сети Twitter рядом с публикацией президента США Дональда Трампа появилась отметка о том, что пост может содержать «угрозу насилия».

В публикации глава Белого дома говорит о том, что в Вашингтоне не будет «автономных зон» до тех пор, пока он находится на посту президента.

«Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!» — заключил Трамп.

Данная публикация была сделана президентом после того, как группа протестующих перекрыла движение недалеко от Белого дома, выставив палатки и объявляя это место «автономной зоной». Ранее аналогичные действия предприняли протестующие в Сиэтле, блокировавшие квартал города.

Твит был скрыт из ленты американского лидера, а при переходе по ссылке на него пользователь должен подтвердить желание о прочтении текста после предупреждения.

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