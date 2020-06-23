Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о «многомиллионных долгах» России, передает портал Politexpert.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — отреагировала дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва по-прежнему должна выплачивать Украине $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, как это было до вхождения полуострова в состав России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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