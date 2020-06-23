Волинь – серед претендентів на посилення карантину

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав області, в яких можуть посилити крантин.

У переліку областей, які назвав заступник міністра охорони здоров’я, є і Волинська область. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Ляшка, в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема в західних регіонах.

«Найбільший коефіцієнт зростання порівняно з попередніми сімома днями демонструє Одеська область — 83 відсотки. Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження жорсткіших обмежень у західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях. Там реєструється збільшення випадків коронавірусної хвороби», — сказав він.