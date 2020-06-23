Ларс Боом стал спортивным директором команды CCC-Liv

34-летний нидерландский велогонщик Ларс Боом, оставшийся без контракта после закрытия проконтинентальной велокоманды Roompot – Charles, стал ответственным за выступление в женской велокоманде CCC-Liv.

Главной задачей Ларса Боома в команде CCC-Liv будет подготовка к первому в истории женскому выпуску классики Париж-Рубэ. Как сообщается в пресс-релизе команды, в основном в его обязанности будет входить тестирование и оптимизация оборудования.

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Ларс Боом: «Я всё ещё ощущаю себя велогонщиком, но в то же время задумываюсь о будущем, хочу оставаться в велоспорте. С моим опытом и интересом к оборудованию и технологиям, думаю, смогу быть полезным пелотону.

Когда я связался с командой CCC-Liv и услышал о подготовке к первой женской Париж-Рубэ, мой переход на позицию спортивного директора ускорился. Всё, что связано с Париж-Рубэ, моя любимая тема. Мне понравилось, что команда ставит высокие цели.

Во время онлайн-встречи мы обсудили подготовку к Париж-Рубэ. Этим летом поедем на север Франции протестировать новое оборудование. Как только ASO представит маршрут, мы организуем разведку дистанции. Помимо Париж-Рубэ будет много велогонок, где мы сможем сделать шаг вперёд в плане выступления».

Владелец команды Liv-CCC Эрик ван ден Боом: «Ларс Боом будет менеджером по выступлению команды на долгий срок. Прежде всего, мы хотим передать его опыт и страсть к технике нашим гонщицам. С такими энергичными партнёрами как Liv и CADEX у нас много возможностей обновить технику. Ларс усилит команду. В то же время наш спортивный директор Хидде Бейхёйс (Hidde Bekhuis), обладающий сильной научной базой, продолжит работать с нами. Благодаря практическому опыту Ларса мы сможем продвинуться ещё дальше, не только в ближайшие месяцы, а также и в будущем».