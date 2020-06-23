Мэрия Барнаула отправила доработку план создания участка строительство многоэтажки площади Сахарова

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об отклонении проекта межевания земельного участка на холме за площадью Сахарова. Ранее здесь планировали сформировать площадку для строительства высотного жилого строения, что всерьез возмутило общественность и непосредственно жителей окрестных домов. Такая перспектива еще возможна, поскольку сам проект был направлен на доработку.

22 июня мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление, которым отклонил внесение изменений в проект межевания участка земли на улице Молодежная, 21 «А», который находится за парком «Барнаульская крепость» на площади Сахарова. План предполагал присоединение к участку площадью 998 кв. м, который принадлежит обратившейся в мэрию Нине Куратовой, куска земли площадью 889 кв. м. В качестве причины отклонения указано, что изменения «нарушат права и законные интересы других физических или юридических лиц».

В ходе общественных обсуждений несколько десятков жителей Барнаула высказались против формирования участка под застройку. В частности речь идет о жильцах домов на Молодежной, 21 и 23, которые находятся по соседству со спорной землей. В заключении о результатах обсуждения комитета по строительству и архитектуре указано, что они высказались против, так как будущая стройка нарушает их интересы. К примеру, к месту строительства нет подъезда, высотный дом нарушит инсоляцию соседних построек, а также экологическую ситуацию в целом. Также против высказался и сам парк «Барнаульская крепость». По мнению его владельцев, присоединяемая земля площадью 889 кв. м достаточна для формирования отдельного участка, где они намерены построить детскую площадку.

В связи с этим профильный комитет рекомендовал мэрии отклонить проект межевания и отправить его на доработку. Эту рекомендацию мэрия полностью исполнила, и проект был отправлен на доработку на срок не более шести месяцев. В связи с этим можно предположить, что Нина Куратова еще обратится в администрацию с новой версией документа, не оставив планов по застройке холма.

Любопытно, что такое решение администрация Барнаула вынесла 22 июня, хотя официальный срок окончания общественных обсуждений был назначен на 25 июля. При этом заключение по итогам обсуждений было составлено еще 22 мая. Не исключено, что такое решение связано с негативным общественным резонансом в краевых СМИ.

Напомним, что процедура межевания участка на Молодежной 21 «А» проходила в целях будущего строительства жилого дома с девятью и более этажами. Также стоит отметить, что соседние участки тоже предназначены для возведения жилых высоток: земля под парком с колесом обозрения и холм за главной городской сценой, где закопаны резервуары. Задумка освоения этого лакомого куска земли витает в головах барнаульских бизнесменов уже несколько лет. Не исключено, что межевание являлось частью подготовки к масштабному плану по освоению территории у главной праздничной площади Барнаула.