Эксперт оценил расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Андрей Попов/РИА «Новости»
Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко прокомментировал предложение по расширению условий льготной ипотеки под 6,5%, передает РИА «Новости».
По словам Гордейко, эта мера позволит увеличить количество строительных проектов. Тем не менее, она все же не приведет к революционному повышению спроса на ипотечные займы.
Эксперт добавил, что число новостроек, которые будут кредитоваться по льготной программе может составить до 80%.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил расширить льготную программу ипотеки на новое жилье. Так, кредит под 6,5% можно будет взять на покупку квартиры в Москве и Санкт-Петербурге стоимостью 12 млн руб. (сейчас 8 млн), а в регионах — 6 млн руб. (сейчас 3 млн).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
— Путин объявил о продлении доплат медикам до конца лета
— Путин заявил, что не все российские медики пока получили положенные выплаты
Источник