Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы

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Виктор Медведчук

Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.

«Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины», — написал он.

Однако, по словам Медведчука, в Киеве создают серьезные препятствия для этого визита. Власти грозят лишить партию политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение.

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