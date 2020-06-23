Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы

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Виктор Медведчук
Максим Блинов/РИА «Новости»
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
«Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины», — написал он.
Однако, по словам Медведчука, в Киеве создают серьезные препятствия для этого визита. Власти грозят лишить партию политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение.
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